(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Pnrr. Pietrella (FdI): da Foti parole di concretezza, segnale forte a imprese e territori
“Le parole del ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, in occasione dell’evento Match Point promosso da Confartigianato, segnano la direzione giusta: meno ansia da cronometro e più attenzione alla qualità della spesa. Non conta soltanto spendere, ma spendere bene, trasformando Pnrr e fondi di coesione in strumenti reali di crescita per territori, artigiani e piccole imprese. È questa la concretezza che gli imprenditori chiedono e che il governo Meloni sta mettendo al centro della propria azione. Il fatto che l’artigianato abbia già beneficiato di una parte significativa delle risorse dimostra che puntare sull’impresa diffusa, sull’economia reale, genera risultati tangibili. Molto positivo anche il dialogo con Confartigianato, sotto la guida del presidente Marco Granelli, che conferma come il sistema delle rappresentanze possa essere partner proattivo delle istituzioni nel definire priorità e soluzioni. È il modello che serve al Paese: collaborazione leale e pragmatica, capace di portare valore aggiunto. Continueremo a sostenere con convinzione l’ottimo lavoro del ministro Foti per garantire regole semplici, meno burocrazia e una spesa efficace: principi fondamentali perché il Pnrr non resti un esercizio contabile ma diventi vera leva di sviluppo”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Pietrella, responsabile nazionale del partito per il settore moda.
