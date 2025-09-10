(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
TS 10/9/2025
OGGI, MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE ALLE ORE 17 AL CIVICO MUSEO
DI GUERRA PER LA PACE DIEGO DE HENRIQUEZ INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “LA IMPERIALE E REGIA SCUOLA PER CADETTI DELLA FANTERIA DI TRIESTE. 1875-1907”
Questo pomeriggio (10 settembre) alle ore 17 al Civico Museo di guerra per la
pace Diego de Henriquez (via dei Tominz, 4 sala mostre, 1.o piano) inaugurazione
della mostra “La Imperiale e Regia Scuola per Cadetti della Fanteria di Trieste.
1875-1907”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale F. Zenobi e a
cura di Roberto Todero.
La mostra espone immagini, memorie, oggetti, testimonianze degli allievi a 150
anni dalla fondazione della scuola.
Orario da mercoledì a domenica dalle ore 10 alle ore 18, chiuso il lunedì e il martedì.
Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese e il 3 novembre (giorno del Santo Patrono).
A partire dal 24 settembre Roberto Todero dell’Associazione culturale Zenobi sarà
a disposizione ogni mercoledì dalle 10 alle 12 per una visita guidata gratuita alla mostra.
Accesso alla mostra con il biglietto d’ingresso del Museo.
