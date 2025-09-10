(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Camera dei Deputati
10 settembre 2025
Difesa, audizione Conserva, Capo Stato Maggiore Aeronautica – Giovedì alle 8.30 diretta webtv
Giovedì 11 settembre, alle ore 8.30, la Commissione Difesa della Camera svolge l’audizione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, Generale S.A. Antonio Conserva, sulle linee generali dell’incarico ricoperto. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
