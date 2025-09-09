VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA FERRARA EBRAICA: AL VIA IL BANDO RIVOLTO A OPERATORI E STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO PER PROGETTARE NUOVE INIZIATIVE DIGITALI

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

BANDO RIVOLTO A OPERATORI E STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO PER PROGETTARE

NUOVE INIZIATIVE DIGITALI

Ferrara, 9 settembre 2025 – Il Comune di Ferrara apre le porte

all’innovazione digitale in campo culturale con una nuova manifestazione di

interesse dedicata ad associazioni, organizzazioni e aziende. L’iniziativa,

promossa nell’ambito del progetto europeo Interreg Europe JEWELS TOUR, di

cui il Comune di Ferrara è coordinatore, punta a raccogliere idee e

progetti che utilizzino le Digital Humanities per valorizzare il patrimonio

culturale e il territorio.

L’obiettivo è dare nuova vita e visibilità a quel patrimonio – materiale e

immateriale – spesso poco conosciuto, ma ricco di storia e potenzialità. Un

esempio è il Ghetto ebraico di Ferrara, che rappresenta un tassello

importante della memoria cittadina e che il progetto intende riportare al

centro dell’attenzione anche attraverso strumenti digitali innovativi.

Il risultato del percorso sarà, auspicabilmente, la candidatura di un

progetto condiviso ad un bando europeo, nazionale o regionale individuato

di concerto dal Comune di Ferrara e dai partecipanti, nella primavera del

2026.

La manifestazione di interesse è aperta ad associazioni, organizzazioni e

aziende che operano o desiderano operare nei campi della cultura e del

turismo digitale. Non è necessario avere già un progetto strutturato: si

può partecipare anche con una semplice idea da sviluppare durante il

percorso.

Gli ambiti di interesse spaziano dalla digitalizzazione del patrimonio

al digital

storytelling, dalla fruizione immersiva con tecnologie VR/AR alla

promozione del turismo culturale digitale, senza dimenticare i temi dell’

accessibilità, della sostenibilità e della formazione nelle Digital

Humanities.

Le realtà che verranno selezionate avranno l’opportunità di prendere parte

a un percorso di sei incontri, da novembre 2025 a marzo 2026, pensato per

unire formazione, scambio di esperienze e co-progettazione.

I partecipanti avranno l’occasione di sviluppare l’idea progettuale

condivisa, insieme agli uffici del Comune di Ferrara e supportati dal team

di BAM! Strategie Culturali, esperti in metodologie di progettazione

partecipata e innovazione digitale.

Oltre ai momenti di laboratorio, sono previsti incontri con esperti e

professionisti del settore culturale e digitale, che porteranno buone

pratiche ed esperienze concrete, stimolando la creazione di progetti capaci

di coniugare creatività, innovazione e sostenibilità.

Le candidature sono aperte fino al 30 settembre 2025. Alla chiusura della

manifestazione, il Comune valuterà le proposte per poi avviare con i

partecipanti il programma di incontri, che si svolgeranno in parte in

presenza e in parte online, sempre in orario lavorativo.

Per informazioni è possibile consultare la pagina istituzionale del Comune

di Ferrara, oppure contattare l’U.O. Progetti Europei e Relazioni

Per candidarsi: bit.ly/CallDigitalHumanities

In allegato foto del Ghetto ebraico di Ferrara.

Foto di Pierluigi Benini

