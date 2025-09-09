VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA FERRARA EBRAICA: AL VIA IL BANDO RIVOLTO A OPERATORI E STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO PER PROGETTARE NUOVE INIZIATIVE DIGITALI

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA FERRARA EBRAICA: AL VIA IL
Ferrara, 9 settembre 2025 – Il Comune di Ferrara apre le porte
all’innovazione digitale in campo culturale con una nuova manifestazione di
interesse dedicata ad associazioni, organizzazioni e aziende. L’iniziativa,
promossa nell’ambito del progetto europeo Interreg Europe JEWELS TOUR, di
cui il Comune di Ferrara è coordinatore, punta a raccogliere idee e
progetti che utilizzino le Digital Humanities per valorizzare il patrimonio
culturale e il territorio.
L’obiettivo è dare nuova vita e visibilità a quel patrimonio – materiale e
immateriale – spesso poco conosciuto, ma ricco di storia e potenzialità. Un
esempio è il Ghetto ebraico di Ferrara, che rappresenta un tassello
importante della memoria cittadina e che il progetto intende riportare al
centro dell’attenzione anche attraverso strumenti digitali innovativi.
Il risultato del percorso sarà, auspicabilmente, la candidatura di un
progetto condiviso ad un bando europeo, nazionale o regionale individuato
di concerto dal Comune di Ferrara e dai partecipanti, nella primavera del
2026.
La manifestazione di interesse è aperta ad associazioni, organizzazioni e
aziende che operano o desiderano operare nei campi della cultura e del
turismo digitale. Non è necessario avere già un progetto strutturato: si
può partecipare anche con una semplice idea da sviluppare durante il
percorso.
Gli ambiti di interesse spaziano dalla digitalizzazione del patrimonio
al digital
storytelling, dalla fruizione immersiva con tecnologie VR/AR alla
promozione del turismo culturale digitale, senza dimenticare i temi dell’
accessibilità, della sostenibilità e della formazione nelle Digital
Humanities.
Le realtà che verranno selezionate avranno l’opportunità di prendere parte
a un percorso di sei incontri, da novembre 2025 a marzo 2026, pensato per
unire formazione, scambio di esperienze e co-progettazione.
I partecipanti avranno l’occasione di sviluppare l’idea progettuale
condivisa, insieme agli uffici del Comune di Ferrara e supportati dal team
di BAM! Strategie Culturali, esperti in metodologie di progettazione
partecipata e innovazione digitale.
Oltre ai momenti di laboratorio, sono previsti incontri con esperti e
professionisti del settore culturale e digitale, che porteranno buone
pratiche ed esperienze concrete, stimolando la creazione di progetti capaci
di coniugare creatività, innovazione e sostenibilità.
Le candidature sono aperte fino al 30 settembre 2025. Alla chiusura della
manifestazione, il Comune valuterà le proposte per poi avviare con i
partecipanti il programma di incontri, che si svolgeranno in parte in
presenza e in parte online, sempre in orario lavorativo.
