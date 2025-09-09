TERORRISMO, BIGNAMI (FDI): ARRESTO RECLUTATORE A BRESCIA DIMOSTRA EFFICACIAFF.OO

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 *TERORRISMO, BIGNAMI (FDI): ARRESTO RECLUTATORE A BRESCIA DIMOSTRA
EFFICACIA FF.OO*
“L’arresto a Brescia di un 37enne del Bangladesh accusato di arruolamento a
fini terroristici è la prova concreta dell’efficacia e della vigilanza
costante delle nostre forze dell’ordine. Grazie al lavoro impeccabile della
Polizia di Stato e alla sinergia con la magistratura, è stato sventato un
tentativo di reclutamento che avrebbe potuto alimentare gravi minacce alla
sicurezza pubblica. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei
deputati esprimo il più profondo ringraziamento agli uomini e alle donne in
divisa che ogni giorno presidiano la sicurezza dei cittadini e difendono i
valori della nostra democrazia. Il contrasto al terrorismo e all’estremismo
resta per noi una priorità assoluta”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,
Galeazzo Bignami.
Roma, 9 settembre 2025
