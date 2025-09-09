(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Roma. Lavoro. Sce: “Insieme a lavoratori spettacolo per Palestina libera e stop cultura di regime nel nostro Paese”
Roma, 9 settembre 2025 – “Desideriamo esprimere il nostro pieno sostegno a lavoratori e lavoratrici dell’arte e dello spettacolo che questa mattina con lo striscione ‘Vogliamo tutt’altro’ hanno manifestato davanti al ministero della Cultura e al Parlamento a supporto della Global Sumud Flotilla, per la Palestina libera e contro le politiche culturali del nostro governo conservatrici e di regime, penalizzanti soprattutto per le realtà artistiche sperimentali e i progetti innovativi. Due azioni di mobilitazione pacifica per chiedere uno sciopero generale interrotte dalle forze dell’ordine in reparto antisommossa anche con qualche identificato. Aperta solidarietà va a queste persone che, tra tante difficoltà, mantengono vivo uno dei settori più importanti del nostro paese e della nostra città per un cambio di rotta che riparta dall’ascolto delle loro professionalità e indicazioni e comprenda anche iniziative concrete per la sicurezza della nave Flotilla e lo stop del massacro in Palestina. E proprio questa sera alle ore 19 saremo al presidio, indetto contro l’attacco avvenuto stanotte alla Flotilla, che si svolgerà a piazzale Aldo Moro”.
Così in una nota Alessandro Luparelli e Michela Cicculli consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista.
