Close Menu
Trending
martedì 9 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Martedi 23 Settembre – Pesaro – Con i Ministri della Lega

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 View this email in your browser (https://mailchi.mp/mircocarloni.it/martedi-23-settembre-pesaro-con-i-ministri-della-lega?e=cbf775cae0)
http://mircocarloni.it
https://www.mircocarloni.it/
ISCRIVITI E PARTECIPA (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0U37YMqUomyDqj1v_-VQdNFjmvJhImBKTLNaiVMC-CYjxSQ/viewform)
PRESENTATA LA LISTA LEGA PER LA PROVINCIA DI PESARO – URBINO

ELEZIONI REGIONALI: LA LEGA MARCHE PRESENTA I CANDIDATI PER LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA. CARLONI: «RISULTATO IMPORTANTE»


CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA. CARLONI : «RISULTATO IMPORTANTE»
Al via una delle misure introdotte con la Legge di cui sono stato primo firmatario e proponente, per i giovani agricoltori: dal 25 agosto al 24 settembre, i giovani agricoltori che nel 2024 hanno sostenuto spese per corsi di formazione sulla gestione agricola possono richiedere un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500€ per ciascun beneficiario.
(articolo completo) (https://www.mircocarloni.it/credito-dimposta-per-la-formazione-nella-gestione-dellazienda-agricola-carloni-risultato-importante/)
http://whatsapp.com/channel/0029Va7qXEyDuMRj8Ggbua19
https://t.me/carloninews
https://www.mircocarloni.it/category/bandi/
https://www.facebook.com/carlonimirco
https://www.instagram.com/mircocarloni/

https://www.mircocarloni.it
https://www.youtube.com/user/mircocarloni/
On. Mirco Carloni
Presidente della Commissione
Agricoltura alla Camera dei Deputati
Want to change how you receive these emails?

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl