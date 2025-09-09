(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 View this email in your browser (https://mailchi.mp/mircocarloni.it/martedi-23-settembre-pesaro-con-i-ministri-della-lega?e=cbf775cae0)
PRESENTATA LA LISTA LEGA PER LA PROVINCIA DI PESARO – URBINO
ELEZIONI REGIONALI: LA LEGA MARCHE PRESENTA I CANDIDATI PER LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO
CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA. CARLONI: «RISULTATO IMPORTANTE»
CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA. CARLONI : «RISULTATO IMPORTANTE»
Al via una delle misure introdotte con la Legge di cui sono stato primo firmatario e proponente, per i giovani agricoltori: dal 25 agosto al 24 settembre, i giovani agricoltori che nel 2024 hanno sostenuto spese per corsi di formazione sulla gestione agricola possono richiedere un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500€ per ciascun beneficiario.
