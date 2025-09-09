Cs66_Premio Storie di Alternanza e Competenza VIII Edizione

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 comunicato stampa
Alternanza che vale:
Premio Storie di Alternanza e Competenze
delle Camere di commercio
È aperta fino al 10 Ottobre l’VIII Edizione del Premio Storie di Alternanza e Competenze
Rieti, 9 settembre 2025 – È aperta fino al 10 Ottobre l’VIII Edizione del Premio Storie di Alternanza e Competenze, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per valorizzare non solo le esperienze di qualità realizzate dagli studenti attraverso PCTO, tirocinio curriculare o apprendistato, ma anche attraverso i Project Work sviluppati e realizzati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze proposti del Sistema camerale.
Il Premio invita gli studenti del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy a realizzare video-racconti che documentino le loro esperienze di alternanza con un’attenzione particolare a tematiche di grande attualità come la transizione digitale e l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale, le competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, l’inclusione sociale, il turismo e la cultura, l’agroalimentare, la meccatronica, il sistema moda, l’educazione finanziaria e l’imprenditorialità.
Novità dell’edizione 2025
Categorie in gara:
Istituti tecnici (IT) – per percorsi PCTO, PW sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del Sistema camerale, apprendistato di 1° livello;
Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, PW sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del Sistema camerale, apprendistato di 1° livello;
Licei – per percorsi PCTO, PW sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del Sistema camerale;
ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello.
Struttura del Premio:
Fase locale, promossa e gestita dalle Camere di commercio aderenti e da Unioncamere per i territori delle Camere di commercio non aderenti;
Fase nazionale, gestita da Unioncamere a cui accedono i vincitori della fase locale.
Menzioni speciali:
Meccatronica – in accordo con FEDERMECCANICA
Turismo – in accordo con FIPE e FEDERALBERGHI
Tutor d’eccellenza – in accordo con il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Il montepremi nazionale complessivo ammonta a 20.000 euro, distribuiti tra i vincitori delle diverse categorie.
Le candidature possono essere presentate fino al 10 ottobre 2025 registrandosi al portale http://www.storiedialternanza.it .
I vincitori nazionali saranno proclamati a novembre 2025, durante la manifestazione Job&Orienta (26-29 novembre 2025).

