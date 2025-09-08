(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 A questo link lo spot e i frame
Roma, 8 settembre 2025
TIM: ON AIR IL NUOVO SPOT CON CARLO CONTI DEDICATO AL WIFI CON ANTENNA 5G, TIMVISON FAMILY E LA PIATTAFORMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PERPLEXITY PRO
È on air il nuovo spot dedicato all’offerta TIM WIFI 5G insieme a TIMVISION FAMILY con protagonista Carlo Conti, uno dei volti più amati e riconosciuti della televisione italiana che, nei prossimi giorni, sarà di nuovo alla conduzione dei TIM Music Awards in diretta su RAI1.
Dal salotto di casa Carlo lancia la nuova offerta dedicata ai clienti che non vogliono rinunciare alla velocità e alla potenza del WiFi di TIM, anche dove non arriva la Fibra grazie all’antenna 5G, proposta insieme ai contenuti dei pacchetti dell’offerta TIMVISION FAMILY per guardare film, serie TV e calcio a partire da 27,90 euro al mese.
Inoltre, con TIM si può avere un anno gratuito di Perplexity Pro, una delle piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa più avanzate al mondo che include i modelli delle migliori AI a pagamento sul mercato (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4).
L’offerta TIM per il Back to school racchiude connettività di qualità, contenuti premium e un assistente intelligente che accelera l’apprendimento e semplifica la vita quotidiana.
Sulle note di ‘Chi fermerà la musica’, lo spot è on air sulle principali emittenti TV ed è accompagnata da un ampio piano media integrato: video strategy digital, social media, CTV e materiali BTL dedicati.
CREDITI
Casa di produzione: Think Cattleya
General Manager & Executive Producer: Martino Benvenuti
Regia: William9
Direttore della fotografia: Leonardo Mirabilia
Post produzione: Artificio
Agenzia: Havas Milano
(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 A questo link lo spot e i frame