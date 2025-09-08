Close Menu
lunedì 8 Settembre 2025
Sardegna

Rischio incendi: allerta di codice giallo per la giornata di martedì 9 settembre – Comunicato stampa

Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 11547 del 08/09/2025
BOLLETTINO DI PREVISIONE DI PERICOLO INCENDIO N. 129 PER MARTEDÌ 09/09/2025
PREVISIONE PERICOLO
FASE OPERATIVA REGIONALE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
PERICOLOSITA’ BASSA – CODICE VERDE
le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione basse che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il solo dispiegamento delle forze
ordinariamente schierate a terra.
PERICOLOSITA’ MEDIA – CODICE GIALLO
le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di
terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.
PERICOLOSITA’ ALTA – CODICE ARANCIONE
le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente
contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.
PERICOLOSITA’ ESTREMA – CODICE ROSSO
le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione molto elevate che, se non tempestivamente affrontato, raggiunge grandi dimensioni nonostante il concorso
della forza aerea statale alla flotta aerea regionale.
FASI OPERATIVE REGIONALI
Le attività di carattere preventivo da mettere in atto in ciascuna fase operativa sono disciplinate nel PRAI 2023 – 2025, aggiornamento 2025, approvato con DGR 5/48 del 29 gennaio 2025.
Fase operativa regionale innalzata dal Direttore Generale della Protezione Civile
Il Direttore Generale
MAURO MERELLA

