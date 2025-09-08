Close Menu
Trending
lunedì 8 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

Promozione della salute a Sermoneta: il protocollo con la Asl diventa operativo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 *Promozione della salute a Sermoneta: il protocollo con la Asl diventa
operativo*
È entrato nella sua fase operativa il protocollo d’intesa firmato
dall’Amministrazione comunale di Sermoneta e dalla Direzione Generale della
Asl di Latina, finalizzato a realizzare percorsi strutturati di screening
rivolti alla cittadinanza e iniziative di promozione dei corretti stili di
vita, in linea con quanto previsto dal Piano Aziendale di Prevenzione della
ASL LT (Programma 3 – Promozione della salute nei luoghi di lavoro).
Il protocollo prevede iniziative dedicate alla promozione della salute
rivolte alla cittadinanza e ai luoghi di lavoro, e l’amministrazione ha
iniziato proprio dal Comune e dai suoi dipendenti, che nei giorni scorsi
hanno partecipato a un’attività di prevenzione delle malattie croniche e
promozione del benessere, organizzata dalla UOC Prevenzione Attiva del
Dipartimento di Prevenzione della Asl, diretta dalla dott.ssa Silvia
Iacovacci. Durante l’iniziativa sono stati effettuati controlli su
pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, oltre a una valutazione delle
abitudini legate allo stile di vita.
Le attività proseguiranno nei prossimi mesi e saranno estese all’intera
popolazione di Sermoneta, affiancandosi ai programmi di screening
oncologici e cardiaci attualmente in fase di definizione.
Per il 2026, nell’ambito della strategia “Global Health” – che integra
salute ambientale, umana e animale – sono previste iniziative di
sensibilizzazione sull’antibiotico-resistenza, realizzate in collaborazione
con il Servizio veterinario e il Servizio di Prevenzione Attiva del
Dipartimento di Prevenzione della ASL. Parallelamente, verranno avviati
progetti nelle scuole per la prevenzione delle dipendenze e campagne di
screening rivolte alle aziende agricole del territorio.
«Abbiamo fortemente voluto questo protocollo con la Asl per dare struttura
e continuità alle attività dedicate al benessere della cittadinanza», ha
dichiarato la consigliera delegata alla salute, Luana Campagna. «La salute
della nostra comunità è una priorità – ha aggiunto il sindaco Giuseppina
Giovannoli – e passa anche attraverso la diffusione di una vera cultura
della prevenzione, alla quale lavoriamo fin dall’inizio del nostro mandato».

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl