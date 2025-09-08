(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 *Promozione della salute a Sermoneta: il protocollo con la Asl diventa
operativo*
È entrato nella sua fase operativa il protocollo d’intesa firmato
dall’Amministrazione comunale di Sermoneta e dalla Direzione Generale della
Asl di Latina, finalizzato a realizzare percorsi strutturati di screening
rivolti alla cittadinanza e iniziative di promozione dei corretti stili di
vita, in linea con quanto previsto dal Piano Aziendale di Prevenzione della
ASL LT (Programma 3 – Promozione della salute nei luoghi di lavoro).
Il protocollo prevede iniziative dedicate alla promozione della salute
rivolte alla cittadinanza e ai luoghi di lavoro, e l’amministrazione ha
iniziato proprio dal Comune e dai suoi dipendenti, che nei giorni scorsi
hanno partecipato a un’attività di prevenzione delle malattie croniche e
promozione del benessere, organizzata dalla UOC Prevenzione Attiva del
Dipartimento di Prevenzione della Asl, diretta dalla dott.ssa Silvia
Iacovacci. Durante l’iniziativa sono stati effettuati controlli su
pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, oltre a una valutazione delle
abitudini legate allo stile di vita.
Le attività proseguiranno nei prossimi mesi e saranno estese all’intera
popolazione di Sermoneta, affiancandosi ai programmi di screening
oncologici e cardiaci attualmente in fase di definizione.
Per il 2026, nell’ambito della strategia “Global Health” – che integra
salute ambientale, umana e animale – sono previste iniziative di
sensibilizzazione sull’antibiotico-resistenza, realizzate in collaborazione
con il Servizio veterinario e il Servizio di Prevenzione Attiva del
Dipartimento di Prevenzione della ASL. Parallelamente, verranno avviati
progetti nelle scuole per la prevenzione delle dipendenze e campagne di
screening rivolte alle aziende agricole del territorio.
«Abbiamo fortemente voluto questo protocollo con la Asl per dare struttura
e continuità alle attività dedicate al benessere della cittadinanza», ha
dichiarato la consigliera delegata alla salute, Luana Campagna. «La salute
della nostra comunità è una priorità – ha aggiunto il sindaco Giuseppina
Giovannoli – e passa anche attraverso la diffusione di una vera cultura
della prevenzione, alla quale lavoriamo fin dall’inizio del nostro mandato».
