Politica Interna

Governo. Varchi (FdI): da Italia Viva morbosità su Giorgia Meloni

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Governo. Varchi (FdI): da Italia Viva morbosità su Giorgia Meloni
“Italia Viva ha fatto una interrogazione parlamentare per sapere dove fosse Giorgia Meloni lo scorso fine settimana e, adombrando l’ipotesi di uso illegittimo di volo di Stato, come vi si fosse recata. Credo che il dibattito politico stia assumendo dei contorni inquietanti connotati da atteggiamento morboso nei suoi confronti. Nessuno, in Italia, di destra o di sinistra trova strano che una donna regali alla figlia un fine settimana da trascorrere insieme facendole dono del bene più prezioso: il tempo. Il tempo per costruire insieme i ricordi che accompagneranno Ginevra per tutta la vita ed ai quali ogni figlio ha diritto, anche se la mamma è capo del governo. Il retaggio maschilista per cui una donna che ha grandi responsabilità deve accantonare la famiglia è inaccettabile. Questa opposizione ha toccato il fondo”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

