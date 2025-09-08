(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Governo. Malaguti (FdI): da quelli dell’Air Force One faccia tosta verso Meloni
“Giorgia Meloni sta facendo miracoli per il nostro paese e qualcuno ha avuto il coraggio di criticarla per un week and dedicato alla figlia. E quelli che hanno avuto tale ‘coraggio’, ma sarebbe più opportuno dire faccia tosta, sono proprio quelli dell’Air Force One. L’aereo caparbiamente voluto da Matteo Renzi, ribattezzato infatti Air Force Renzi dai pentastellati, preso da Ethiad, la compagnia dell’emiro di Abu Dhabi con un leasing di 168 milioni, e che ora sta facendo la ruggine a Fiumicino”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.
