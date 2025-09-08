(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Governo. Loperfido (FdI): da Italia Viva nanismo politico
“Le insinuazioni di Italia Viva e del senatore Enrico Borghi sui presunti “voli di Stato” della Presidente Meloni sono prive di fondamento, frutto del nanismo politico nel quale è ridotto, pieno di invidia e livore, Italia Viva. Nessun privilegio, solo una madre con sua figlia e dei voli di linea. È l’ennesima polemica sterile di chi tenta di oscurare il consenso e la serietà di chi governa l’Italia”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
