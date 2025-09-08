(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 GOVERNO. LANCELLOTTA (FDI): PER FORTUNA A CHIGI C’E’ MELONI E NON RENZI
“Quello del senatore Enrico Borghi è una morbosa ossessione verso Giorgia Meloni che, in quanto madre, ha deciso di trascorrere un weekend con la figlia a New York. Italia Viva, vuota di idee e di proposte, pretende di dare lezioni al Presidente Meloni proprio su uno dei tanti argomenti dove hanno dato cattivo esempio. Fratelli d’Italia è altro, Giorgia Meloni è altro, e ne siamo fieri. Noi non utilizziamo beni dello Stato per fini personali e siamo orgogliosi che a Palazzo Chigi ci sia una donna, una madre, che con coerenza, nell’azione di Governo, dimostra che si puo lavorare senza rinunciare ad essere madre. E questo è evidente proprio nelle politiche attive del lavoro, dove le misure del Governo Meloni danno sostegno alle lavoratrici che non vogliono rinunciare alla maternità. Non è un caso, infatti, se oggi i dati sull’occupazione hanno fatto segnare veri e propri record.
Essere madre non è una fragilità, ma una forza. Essere donna non è una concessione, ma un diritto. Essere Presidente del Consiglio non significa rinunciare ad essere sé stessi, ma portare sé stessi, con coraggio, alla guida del Paese.
Mi auguro che le donne, le madri, le colleghe di sinistra prendano una netta posizione su questi ingiustificati attacchi. Gli italiani lo hanno già fatto, continuando ad avere fiducia in Giorgia Meloni ed in Fratelli d’Italia”.
Lo dichiara l’On. Elisabetta Lancellotta, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di Violenza di Genere.
