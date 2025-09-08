(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Governo. Bignami (FdI): da Borghi e Italia Viva ennesima figuraccia. Atteggiamento morboso
“Ennesima figuraccia da parte del senatore Enrico Borghi e da Italia Viva. Ha davvero del patetico, se non del morboso, l’interrogazione parlamentare per sapere dove era il premier Meloni nel fine settimana e se abbia utilizzato un volo di Stato. Ovviamente non è così. Al governo c’è come premier un esponente di Fratelli d’Italia e non uno di Italia Viva abituato ad utilizzare le strutture dello Stato per proprio tornaconto personale. Consigliamo ai colleghi di Italia Viva di non utilizzare le loro abituali condotte come metro per capire cosa stiano facendo il premier o i membri del governo. Siamo quanto più distante da loro e quindi non utilizziamo a fini privati aerei o beni pubblici”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
