Close Menu
Trending
lunedì 8 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Scoccimarro, Trieste Atletica valore aggiunto per sport Fvg

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Trieste, 8 set – “Trieste Atletica rappresenta un valore
aggiunto per il nostro territorio perch? coniuga sport e
inclusione, prestando la massima attenzione sia agli atleti di
alto profilo sia a chi fa sport per mantenersi in forma, con
un’attenzione anche alla disabilit?”.
? il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Difesa
dell’ambiente e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro durante
l’open day svoltosi al campo sportivo Draghicchio di Trieste per
celebrare l’avvio delle attivit? della Asd Trieste Atletica per
l’annata 2025-26.
Scoccimarro ha sottolineato che “lo sport educa i ragazzi e le
ragazze ad affrontare le sfide che la vita riserver? loro e, nel
caso di Trieste Atletica, in un ambiente sano e stimolante. La
Regione ? quindi felice di sostenere questo sodalizio virtuoso,
anche attraverso iniziative che coniugano attenzione per
l’attivit? fisica e la difesa dell’ambiente, come le linee
contributive riservate proprio alle societ? sportive in ambito
green”.
All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di
Trieste Atletica Pompeo Tria, l’assessore comunale alle Politiche
sociali del Comune di Trieste Massimo Tognolli, il vicepresidente
del comitato provinciale di Trieste della Fidal Luca Del Prete e
Gianluca Coidessa in rappresentanza del Comitato italiano
paralimpico.
ARC/MA/al
082039 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl