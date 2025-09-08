(ARC) Eventi: Scoccimarro, Trieste Atletica valore aggiunto per sport Fvg

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Trieste, 8 set – “Trieste Atletica rappresenta un valore
aggiunto per il nostro territorio perch? coniuga sport e
inclusione, prestando la massima attenzione sia agli atleti di
alto profilo sia a chi fa sport per mantenersi in forma, con
un’attenzione anche alla disabilit?”.
? il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Difesa
dell’ambiente e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro durante
l’open day svoltosi al campo sportivo Draghicchio di Trieste per
celebrare l’avvio delle attivit? della Asd Trieste Atletica per
l’annata 2025-26.
Scoccimarro ha sottolineato che “lo sport educa i ragazzi e le
ragazze ad affrontare le sfide che la vita riserver? loro e, nel
caso di Trieste Atletica, in un ambiente sano e stimolante. La
Regione ? quindi felice di sostenere questo sodalizio virtuoso,
anche attraverso iniziative che coniugano attenzione per
l’attivit? fisica e la difesa dell’ambiente, come le linee
contributive riservate proprio alle societ? sportive in ambito
green”.
All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di
Trieste Atletica Pompeo Tria, l’assessore comunale alle Politiche
sociali del Comune di Trieste Massimo Tognolli, il vicepresidente
del comitato provinciale di Trieste della Fidal Luca Del Prete e
Gianluca Coidessa in rappresentanza del Comitato italiano
paralimpico.
