(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Torino. Montaruli (Fdi), ospiti a Festa Unità segno deriva del Pd cittadino
“Il Pd torinese è passato dal sanare i centri sociali alla partecipazione a convegni con chi promuove le loro iniziative. Per partecipare alle feste dell’Unità di Piazza d’Armi bisogna avere nel curriculum la partecipazione alle ‘palestre popolari’ del centro sociale Gabrio, il sostegno al movimento No Tav e la candidatura in Potere al Popolo. Tutto ciò dimostra, ancora una volta, che chi amministra la città guarda sempre più a una sinistra estrema invece di cercare il confronto con chi ha idee più moderate, soprattutto in relazione ai temi più delicati come quello relativo alla Palestina. La presenza alla manifestazione di Andrea Curtetti quale attivista di BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) è la dimostrazione della deriva di una sinistra sempre meno equilibrata. Il PD si sta mettendo allo stesso livello di chi chiede il boicottaggio di tutto ciò che è israeliano: un atteggiamento decontestualizzato rispetto al conflitto perché le campagne di questo movimento a traino palestinese nascono ben prima dell’attentato di Hamas avvenuto il 7 ottobre. Queste scelte politiche rivelano quanto la nostra città sia in mano a chi alza barricate facendola sprofondare in un clima inaccettabile”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli.
