domenica 7 Settembre 2025
TERRORISMO, GARDINI (FDI): PREOCCUPAZIONE PER DECISIONE DELLA CASSAZIONE SU BOSS TURCO BOYUN

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 *TERRORISMO, GARDINI (FDI): PREOCCUPAZIONE PER DECISIONE DELLA CASSAZIONE
SU BOSS TURCO BOYUN*
*⁩ *
“Destano forte preoccupazione e sconcerto le recenti decisioni della Corte
di Cassazione in merito alla vicenda del boss turco Boris Boyun legato ai
due connazionali arrestati a Viterbo prima di scatenare un attacco
terroristico pochi giorni fa. Non possiamo non rilevare come la scelta di
bloccare l’estradizione e di non convalidare in modo definitivo la misura
cautelare rischi di indebolire la sicurezza del nostro Paese e di
trasmettere un messaggio ambiguo alla criminalità internazionale. Pur nel
pieno rispetto dell’autonomia della magistratura, è doveroso chiedersi se
simili provvedimenti tengano nella giusta considerazione il pericolo
concreto che figure criminali di questo livello rappresentano per la
collettività. L’Italia non può diventare rifugio per mafie straniere che
minano la nostra sicurezza interna e la cooperazione internazionale.
Fratelli d’Italia continuerà a vigilare con fermezza su questa vicenda,
chiedendo chiarezza e garanzie a tutela dei cittadini e delle istituzioni
democratiche”.
Lo dichiara Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla
Camera dei deputati.
Roma, 7 settembre 2025

