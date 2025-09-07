(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Roma, M5S Campidoglio: “Vicini al Sindaco Gualtieri per la perdita della madre”
“Il Gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle esprime le più sentite condoglianze al Sindaco Roberto Gualtieri per la scomparsa della cara madre. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con affetto e vicinanza.”
Così in una nota il Movimento 5 Stelle in Campidoglio.
(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Roma, M5S Campidoglio: “Vicini al Sindaco Gualtieri per la perdita della madre”