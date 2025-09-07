(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Punto unico di accesso (Pua) partono i nuovi servizi: un camper per raggiungere
i cittadini bisognosi e numero verde a disposizione
È attivo dal 1 settembre per i cittadini di Anzio e Nettuno il nuovo Punto unico di accesso ( PUA) e segretariato sociale, servizio distrettuale che si è deciso di rinnovare e potenziare per dare maggiori risposte alle esigenze dei cittadini del distretto socio sanitario Roma H 6.6
Tra le innovazioni apportate l’attivazione di un numero verde per una risposta immediata e gratuita, l’aumento del numero di assistenti sociali a disposizione e una particolare attenzione alle persone con disabilità impossibilitate a recarsi nelle sedi, che potranno prenotare colloqui telefonici o domiciliari.
Sempre nell’ottica della massima inclusione, è prevista inoltre una novità assoluta: l’attivazione di un camper che porterà direttamente il servizio, con la presenza anche di un educatore di strada, laddove si manifestano più bisogni, ovvero nei quartieri periferici dei due comuni, con un calendario che sarà comunicato in seguito.
I cittadini che necessitano di supporto per l’accesso ai servizi territoriali socio sanitari possono rivolgersi alla Sede principale di
NETTUNO VIA ENNIO VISCA 37/39/41
e alla sede di
ANZIO ASL ROMA 6.6 VILLA ALBANI VIA ALDOBRANDINI 32
È attivo il numero verde
“Sono particolarmente soddisfatta di questo nuovo Pua – dice l’assessore ai servizi sociali, Rita Pollastrini – pensato per facilitare e includere e ringrazio i nostri uffici per l’impegno profuso”
Anzio, 7 settembre 2025
(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Punto unico di accesso (Pua) partono i nuovi servizi: un camper per raggiungere