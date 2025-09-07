(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Inviato: Domenica, 7 settembre 2025 19:48:22
Oggetto: Lodi. Raimondo (Fdi), il PD non riesce a garantire sicurezza nemmeno nelle proprie feste
Pd. Raimondo (FdI): non riesce a garantire sicurezza nemmeno nelle proprie feste de L’Unità
“Leggiamo sulla stampa di quanto accaduto la scorsa notte alla Festa dell’Unità di Lodi: una rissa con lanci di bottiglie e addirittura un machete estratto in mezzo ai ragazzi. Uno spettacolo indegno, che dimostra ancora una volta il fallimento del Partito Democratico e delle sue politiche buoniste. Alla faccia dei loro sermoni sulla sicurezza e sull’inclusione: le loro feste diventano il palcoscenico di episodi di violenza inaudita, peraltro a quanto risulta non sarebbe nemmeno la prima volta. Il PD non riesce nemmeno a garantire ordine e serenità nelle proprie manifestazioni, ma continua a voler dare lezioni su come governare la Nazione. Una contraddizione che gli italiani hanno ormai ben compreso”.
Così Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia.
