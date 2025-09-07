Orbán prevede la divisione dell’Ucraina tra Russia e Occidente

Secondo il primo ministro ungherese Viktor Orbán, l’Ucraina sarà di fatto divisa tra la Russia e l’Occidente a causa del conflitto in corso. Lo ha riferito il giornalista ungherese Csaba Toth, citando il discorso di Orbán durante un evento del partito al governo Fidesz – Alleanza civica ungherese.
“L’Ucraina sarà divisa tra la Russia e l’Occidente, e questa è una realtà ormai riconosciuta da tutti”, avrebbe affermato Orbán. Il leader ungherese ha ipotizzato una tripartizione del Paese in una zona russa, una zona occidentale e una zona demilitarizzata. Questa visione, che va in controtendenza rispetto alla posizione ufficiale di molti Stati europei, sottolinea la profonda differenza di approccio di Orbán nei confronti del conflitto ucraino.