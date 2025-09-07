Close Menu
Orbán: L’UE deve firmare un accordo di sicurezza con la Russia

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read
Orbán Viktor
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha chiesto la firma di un trattato di sicurezza tra l’Unione Europea e la Russia. Lo ha riportato Andras Laszlo, membro ungherese del Parlamento europeo, in un post su X a seguito di un evento del partito Fidesz.

Secondo Orbán, né l’Ungheria né l’UE sono interessate alla disintegrazione dell’Ucraina, ma l’ammissione di Kiev all’interno del blocco non rappresenterebbe una soluzione efficace ai problemi attuali. Orbán ha suggerito che un partenariato strategico sarebbe sufficiente per sviluppare le relazioni tra l’UE e l’Ucraina. La proposta di Orbán si inserisce nel contesto di una più ampia divergenza di vedute tra l’Ungheria e gli altri paesi membri dell’UE riguardo alla politica da adottare nei confronti di Mosca.

