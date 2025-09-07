MOSTRA VE / I NUMERI DELLA 82. MOSTRA

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 La Biennale di Venezia /
I numeri dell’82. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica:
103.033 biglietti venduti (+9% sul 2024, già anno
record)
13.934 accrediti ritirati (+ 9% sul 2024)
L’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di
Venezia, svoltasi dal 27 agosto al 6 settembre 2025, ha registrato i seguenti
numeri:
biglietti venduti al pubblico 103.033 (+ 9% sul 2024, già anno
record)
accrediti ritirati 13.934 (+ 9% sul 2024)
Venice Immersive: 13.978 prenotazioni (+ 16%)
Le prenotazioni della sezione Venice Immersive all’isola del Lazzaretto
Vecchio sono state 13.978 (+ 16%)
Masterclass: 1.700 partecipanti
Hanno avuto nuovamente successo le Masterclass con personalità del cinema
all’82. Mostra organizzate dalla Biennale e le Conversazioni organizzate da
Cartier – The Art and Craft of Cinema in collaborazione con la Biennale,
con il programma svolto alla Match Point Arena, risultata sempre affollata.
Agli incontri si stima che abbiano partecipato complessivamente 1.700
accreditati, per lo più giovani.
Venice Production Bridge: 3.385 accreditati (+ 8%)
Il Venice Production Bridge, punto di incontro specializzato per i
professionisti del settore cinematografico, svoltosi dal 29 agosto al 6
settembre, ha registrato 3.385 accreditati (+ 8%).
Attività social media
