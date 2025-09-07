Close Menu
Lodi. Raimondo (Fdi), il PD non riesce a garantire sicurezza nemmeno nelle proprie feste

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

Lodi. Raimondo (Fdi), il PD non riesce a garantire sicurezza nemmeno nelle proprie feste
“Leggiamo sulla stampa di quanto accaduto la scorsa notte alla Festa dell’Unità di Lodi: una rissa con lanci di bottiglie e addirittura un machete estratto in mezzo ai ragazzi. Uno spettacolo indegno, che dimostra ancora una volta il fallimento del Partito Democratico e delle sue politiche buoniste. Alla faccia dei loro sermoni sulla sicurezza e sull’inclusione: le loro feste diventano il palcoscenico di episodi di violenza inaudita, peraltro a quanto risulta non sarebbe nemmeno la prima volta. Il PD non riesce nemmeno a garantire ordine e serenità nelle proprie manifestazioni, ma continua a voler dare lezioni su come governare la Nazione. Una contraddizione che gli italiani hanno ormai ben compreso”.
Così Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

