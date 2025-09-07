(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 FdI presenta mercoledì 10 Osservatorio sulle Città a cura UGL
Su iniziativa del deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto si presenterà mercoledì 10 settembre alle ore 10.00 presso la Sala stampa della Camera dei deputati, via della Missione 4, l ‘Osservatorio sulle città a cura dell’UGL.
Interverranno il sen. Maurizio Gasparri; Stefano Locatelli, responsabile enti locali Lega; Ada Fichera, direttore di Pagine Libere; Francesco Paolo Capone, Segretario Generali UGL; modererà Guglielmo Pannullo, del Secolo d’Italia.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
