sabato 6 Settembre 2025
Venezia 83: Premio Fedic a La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 COMUNICATO STAMPA
Premio FEDIC Collaterale alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia a La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli
La FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub ha assegnato i Premi Collaterali per i lungometraggi e i cortometraggi presentati alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 6 settembre alle ore 12.30 presso Casa I Wonder (Lungomare Marconi 56/F, Lido di Venezia), alla presenza dei registi e degli autori premiati. Un appuntamento che ha ribadito l’attenzione della Federazione verso i linguaggi emergenti e le nuove forme di narrazione cinematografica.
Vincitori 2025Premio FEDIC per il Miglior LungometraggioLa Valle dei Sorrisi di Paolo StrippoliMotivazione della Giuria:«Respingere violenza, ingiustizia e dolore, o accettare di esserne oppressi? È l’interrogativo al centro di un horror avvincente e ricco di suspense, con protagonista un uomo dal passato enigmatico e una comunità dalle tradizioni inquietanti».
Premio FEDIC per il Miglior CortometraggioArca di Lorenzo QuagliozziMotivazione della Giuria:«Uno spunto originale e visionario, sorretto da una tecnica di alto livello e da un uso cinefilo dell’intelligenza artificiale, per un’intensa riflessione sul ruolo del cinema come custode della memoria dell’umanità».
Il Premio FEDIC Collaterale, istituito per valorizzare opere capaci di coniugare qualità artistica e libertà creativa, ha confermato anche quest’anno l’impegno della Federazione nel sostenere il cinema d’autore e nel dare visibilità a registi che interpretano il presente attraverso linguaggi innovativi.
La giuria, coordinata dal consigliere nazionale del Direttivo Fedic Prof. Mauro John Capece, è stata presieduta da Ferruccio Gard e Carlo Griseri e composta da: Alfredo Baldi, Giulia Bertoletti, Massimo Caminiti, Lorenzo Caravello, Corinna Coroneo, Antonio Flamini, Laura Forcella Iascone, Carlo Gentile, Massimo Giraldi, Luigi La Monica, Orazio Leotta, Davide Magnisi, Laura Mare, Michela Manente, Franco Mariotti, Elisabetta Randaccio, Manuela Rima, Antonella Santarelli, Tiziana Spadaro, Massimo Spiga, Milena Vukotic, Giancarlo Zappoli.
La Mostra di Venezia si è confermata un palcoscenico privilegiato per dare voce al cinema contemporaneo. Con il suo premio collaterale, la FEDIC ha voluto sottolinearne il valore culturale e umano, favorendo il dialogo tra autori e pubblico.

