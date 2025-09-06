MOSTRA VE / I PREMI UFFICIALI DELLA 82. MOSTRA

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 PREMI UFFICIALI – 82. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica
VENEZIA 82
La Giuria di VENEZIA 82, presieduta da Alexander Payne e composta da
Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof,
Fernanda Torres e Zhao Tao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha
deciso di assegnare i seguenti premi:
LEONE D’ORO per il miglior film a:
FATHER MOTHER SISTER BROTHER
di Jim Jarmusch (USA, Irlanda, Francia)
LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:
THE VOICE OF HIND RAJAB
di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia)
LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:
Benny Safdie
per il film THE SMASHING MACHINE (USA)
COPPA VOLPI
per la migliore interpretazione femminile a:
Xin Zhilei
nel film RI GUA ZHONG TIAN (THE SUN RISES ON US ALL) di Cai Shangjun
(Cina)
COPPA VOLPI
per la migliore interpretazione maschile a:
Toni Servillo
nel film LA GRAZIA di Paolo Sorrentino (Italia)
PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Valérie Donzelli e Gilles Marchand
per il film À PIED D’ŒUVRE di Valérie Donzelli (Francia)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:
SOTTO LE NUVOLE
di Gianfranco Rosi (Italia)
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI
a un giovane attore o attrice emergente a:
Luna Wedler
nel film SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi (Germania, Ungheria, Francia)
ORIZZONTI
La Giuria ORIZZONTI della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica,
presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando
Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross, dopo aver visionato i
19 lungometraggi e i 14 cortometraggi in concorso, assegna:
PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:
EN EL CAMINO (ON THE ROAD)
di David Pablos (Messico)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:
Anuparna Roy
per il film SONGS OF FORGOTTEN TREES (India)
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:
HARÀ WATAN (LOST LAND)
di Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a:
Benedetta Porcaroli
nel film IL RAPIMENTO DI ARABELLA di Carolina Cavalli (Italia)
PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a:
Giacomo Covi
nel film UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani (Italia, Francia)
PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Ana Cristina Barragán
per il film HIEDRA (THE IVY) (Ecuador)
PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:
UTAN KELLY (WITHOUT KELLY)
di Lovisa Sirén (Svezia)
LEONE DEL FUTURO
PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS”
La Giuria LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE
LAURENTIIS” della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica,
presieduta da Charlotte Wells e composta da Erige Sehiri, Silvio Soldini
assegna il premio
LEONE DEL FUTURO
PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:
SHORT SUMMER
di Nastia Korkia (Germania, Francia, Serbia)
GIORNATE DEGLI AUTORI
VENEZIA SPOTLIGHT
PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a:
CALLE MÁLAGA
di Maryam Touzani (Marocco, Francia, Spagna, Germania, Belgio)
VENEZIA CLASSICI
La Giuria di VENEZIA CLASSICI presieduta da Tommaso Santambrogio e
composta da 23 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle
università italiane, assegna:
il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL
CINEMA a:
MATA HARI
di Joe Beshenkovsky e James A. Smith (USA)
il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:
BASHU, GHARIBEYE KOOCHAK (BASHU, THE LITTLE STRANGER)
di Bahram Beyzaie (Iran, 1985)
VENICE IMMERSIVE
La Giuria VENICE IMMERSIVE presieduta da Eliza McNitt e composta da
Gwenael François e Boris Labbé dopo aver visionato i 30 progetti in concorso,
assegna:
il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a:
THE CLOUDS ARE TWO THOUSAND METERS UP
di Singing Chen (Taipei, Germania)
il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a:
LESS THAN 5GR OF SAFFRON
di Négar Motevalymeidanshah (Francia)
il PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a:
A LONG GOODBYE
di Kate Voet e Victor Maes (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi)
LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2025 a:
KIM NOVAK
WERNER HERZOG
CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2025 a:
JULIAN SCHNABEL
PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM 2025 a:
GUS VAN SANT
