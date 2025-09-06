Close Menu
COMUNICATO – Il nuovo Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha presentato le Credenziali al Presidente Trump

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 AMBASCIATA D’ITALIA
WASHINGTON, DC
COMUNICATO STAMPA
IL NUOVO AMBASCIATORE D’ITALIA NEGLI STATI UNITI, MARCO PERONACI, HA PRESENTATO LE CREDENZIALI AL PRESIDENTE TRUMP
Marco Peronaci, il nuovo Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, e’ stato ricevuto oggi alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a cui ha presentato le Lettere Credenziali.
“La calorosa accoglienza che mi ha riservato il Presidente Trump e la rapidita’ con cui mi ha consentito di presente le lettere credenziali, a soli pochi giorni dal mio arrivo a Washington, sono la migliore dimostrazione della forza e della vitalita’ delle relazioni tra Italia e Stati Uniti”, ha commentato l’Ambasciatore.
Nel suo incontro con il Capo dello Stato americano, l’Ambasciatore Peronaci ha trasmesso i calorosi saluti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, auspicando di contribuire a rafforzare ulteriormente la straordinaria amicizia tra i due Paesi.
“Le parole di sincera amicizia per l’Italia e di profonda stima verso il Presidente del Consiglio Meloni ci permettono di guardare al futuro dei rapporti tra Roma e Washington con grande fiducia”, ha aggiunto.
La proficua collaborazione sui molti dossier dell’attualita’ internazionale offre prospettive di sviluppo dei rapporti bilaterali particolarmente positive, anche grazie all’intenso dialogo e ai continui contatti tra il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani e il Segretario di Stato Rubio.
Ufficio Stampa e Comunicazione / Press and Communications Office
Ambasciata d’Italia a Washington / Embassy of Italy in Washington
3000 Whitehaven Street NW
Washington, DC 20008
ambwashingtondc.esteri.it
