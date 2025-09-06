Close Menu
Campania: Misiani (PD), grande soddisfazione per candidatura Fico

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Campania: Misiani (PD), grande soddisfazione per candidatura Fico
Dichiarazione di Antonio Misiani, commissario per la Campania del Partito Democratico
Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio della candidatura di Roberto Fico alla
presidenza della Regione Campania. Come Partito Democratico abbiamo lavorato con
determinazione per costruire una coalizione larga e plurale, capace di unire attorno a una
candidatura condivisa le forze politiche e civiche alternative alla destra. La scelta di
Roberto Fico di mettersi a disposizione di questo progetto rappresenta un passaggio
importante e positivo.
In questi dieci anni il PD è stato protagonista di un percorso amministrativo che ha
conseguito risultati significativi. Con la candidatura di Fico si apre ora una stagione nuova.
Il Partito Democratico farà la sua parte fino in fondo per presentare ai cittadini campani un
progetto di governo forte e credibile, capace di dare risposte concrete sulla sanità pubblica
e le politiche sociali, sui trasporti e le infrastrutture, sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente.
Roma, 6 settembre 2025

