sabato 6 Settembre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Turismo: Bini, visitatori in crescita a Maniago grazie ad artigianato

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 L’assessore all’apertura della tradizionale kermesse “Coltello in
festa”
Trieste, 6 set – “I coltelli e le lame di Maniago, vere opere
d’arte ed esempio del Made in Italy nel mondo, suscitano grande
curiosit? nei visitatori. Proprio per questo molti turisti
scelgono di scoprire la citt?, che dal 2019 a oggi ha registrato
una crescita significativa, con un incremento di oltre il 23%
delle presenze, in linea con l’andamento positivo dell’intera
regione. Sono tutti tasselli di un grande puzzle che
arricchiscono e valorizzano la nostra offerta turistica”.
Lo ha detto oggi a Maniago l’assessore regionale alle Attivit?
produttive e turismo Sergio Emidio Bini in occasione
dell’apertura della manifestazione “Coltello in festa”. Un
appuntamento che valorizza la tradizione fabbrile secolare della
citt? e l’eccellenza dei suoi artigiani. L’evento, che unisce
esposizione, dimostrazioni dal vivo e apertura delle officine, ?
divenuto un punto di riferimento per il settore.
“La tradizione artigiana maniaghese – ha sottolineato Bini –
vanta una storia secolare e prima ancora di essere volano
turistico rappresenta un importante settore economico, da
sostenere e valorizzare”.
Come ha spiegato il rappresentante della Giunta, oggi a Maniago
operano circa 70 impianti produttivi attivi nel comparto delle
lame, con 450-500 addetti e un fatturato annuo complessivo di
circa 70 milioni di euro, in larga parte generato dall’export
verso Stati Uniti, Germania, Francia e Nord Europa.
Secondo Bini, l’evento non ? solo una vetrina di coltelleria
industriale e artigianale custom, ma anche un’occasione per
“avvicinare il grande pubblico alla cultura del lavoro e agli
antichi mestieri, rafforzando al contempo la vocazione turistica
locale”.
Dal 2019 al 2024, infatti, le presenze turistiche a Maniago sono
cresciute del 23,1%, sfiorando quota 10mila nel 2024.
Come ha concluso l’assessore, il successo di Coltello in Festa
testimonia la capacit? di coniugare radici e innovazione,
tradizione produttiva e promozione territoriale, diventando un
modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e
comunit?, in linea con la strategia di valorizzazione turistica e
identitaria dell’Amministrazione regionale.
ARC/COM/gg
061509 SET 25

