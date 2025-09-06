(ARC) Sport: Anzil, 1,5 milioni per manutenzione e ristrutturazione impianti

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Trieste, 6 set – La Giunta regionale, su proposta del
vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, ha approvato
il bando per il finanziamento di lavori di straordinaria
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonch? per
interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia degli
impianti sportivi del territorio. Lo stanziamento complessivo per
tale finalit? ammonta a 1,5 milioni di euro, a beneficio di
associazioni o societ? sportive dilettantistiche senza finalit?
di lucro, con sede in Friuli Venezia Giulia, autorizzate a
effettuare gli interventi in oggetto su impianti di propriet? di
altri soggetti privati.
Come ha spiegato il vicegovernatore, l’entit? del contributo
potr? raggiungere l’80% della spesa ammissibile a finanziamento,
fino ad un massimo di 100mila euro per ciascuna richiesta. “Nella
formulazione della graduatoria – ha dettagliato successivamente
Anzil – verr? data priorit? agli impianti sportivi sede di
preparazione di atleti agonisti per la partecipazione a
competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza regionale o
nazionale nel triennio 2023-2024-2025, inserite nei calendari
ufficiali federali delle rispettive discipline sportive. Il
punteggio assegnato sar? cumulabile con quelli riconosciuti per
impianti sportivi di propriet? di ente ecclesiastico e per le
strutture nelle quali si svolgano attivit? sportive destinate ad
atleti tesserati nati dal 2007 in poi”.
Verranno inoltre riconosciute la valorizzazione dell’impianto a
fini sportivi e del contesto territoriale circostante (anche in
questo caso i punteggi sono cumulabili) e sar? riservata
un’ulteriore premialit? a chi cofinanzia l’intervento con una
quota pari o superiore al 30% del costo totale. La valutazione
degli interventi verr? affidata a una Commissione composta anche
da membri del Coni.
Le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il
22 settembre e il 17 ottobre 2025 sul sito istituzionale della
Regione, mentre la graduatoria rester? valida fino al 31 dicembre
2026.
