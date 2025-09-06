(ARC) Salute: Riccardi, prevenzione e rete oncologica strategia regionale

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 L’assessore all’inaugurazione del nuovo punto Lilt a Precenicco
Trieste, 6 set – “Questa iniziativa rappresenta un tassello
importante per contribuire a promuovere un cambiamento culturale,
anche nell’ambito della prevenzione, al fine di ridurre il
rischio di ammalarsi. In particolare, la diffusione di buone
pratiche e la sensibilizzazione sui corretti stili di vita sono
strumenti essenziali per contrastare l’insorgenza delle malattie
oncologiche”.
Questo il concetto espresso oggi a Precenicco l’assessore
regionale alla Salute Riccardo Riccardi in occasione della
cerimonia di inaugurazione del punto informativo della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt).
Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, la
prevenzione oncologica rappresenta un pilastro determinante per
la salute delle persone e richiede un impegno condiviso e
crescente. ? necessario investire maggiormente nell’alleanza con
i Comuni e con le organizzazioni di volontariato, come la LILT,
“alla quale va la nostra pi? sincera gratitudine per
l’instancabile lavoro svolto sul territorio”, ha aggiunto
l’assessore.
Allo stesso tempo, secondo Riccardi, non si pu? dimenticare che i
risultati raggiunti in termini di aumento dell’aspettativa di
vita sono il frutto del rispetto e del sostegno costante alla
scienza, alla ricerca e al sistema professionale sanitario. Senza
questi elementi fondamentali, le conquiste degli ultimi decenni
non sarebbero state possibili.
Questo percorso, come ha concluso l’assessore, deve proseguire,
accompagnato da una revisione complessiva della rete ospedaliera
e dalla valorizzazione delle specializzazioni. In questo quadro,
l’applicazione del Piano della rete oncologica costituisce la
strada maestra per rafforzare qualit?, sicurezza e continuit?
delle cure, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi
sempre pi? efficaci e innovativi.
