(ARC) Salute: Riccardi, Diabete a ruota libera promuove salute e conoscenza

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Anche l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ? intervenuta alla
manifestazione promossa dal Coordinamento regionale associazioni
diabetici
Gemona del Friuli, 6 set – “Il grande tema che dobbiamo
affrontare oggi ? la cronicit?: non si tratta pi? soltanto di
curare nei momenti acuti della malattia, ma di accompagnare le
persone lungo tutta la vita. Convivere con la cronicit? significa
essere informati, avere conoscenza, diffondere buone pratiche e
poter contare sulle migliori opportunit? che la scienza e la
ricerca ci mettono a disposizione. La salute non si tutela
soltanto negli ospedali: pi? lontani dagli ospedali riusciamo a
stare, meglio intercettiamo i bisogni di salute e pi? forte
diventa la nostra capacit? di risposta come comunit?”.
Lo ha dichiarato oggi l’assessore alla Salute del Friuli Venezia
Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Gemona del Friuli, in
piazza Municipio, insieme all’assessore regionale alle Finanze,
Barbara Zilli, in occasione di “Diabete a ruota libera 2025” e
“Diabete a passo libero”, iniziative promosse dal Coordinamento
regionale associazioni diabetici con la collaborazione della Rete
diabetologica regionale, delle istituzioni e del volontariato.
Nel rivolgere un ringraziamento all’organizzazione della
manifestazione per l’importante lavoro svolto e per l’impegno
costante nel diffondere consapevolezza e buone pratiche di
prevenzione, Riccardi ha ribadito che “convivere con la cronicit?
significa informare, diffondere conoscenza, promuovere buone
pratiche e garantire alle persone le migliori opportunit? che la
ricerca scientifica e il sistema sanitario possono offrire”.
“Dobbiamo avere fiducia nella scienza, che ci ha donato
straordinarie possibilit? di vita e ricordare che la salute non
si tutela soltanto con le cure ospedaliere, ma attraverso un
impegno diffuso che coinvolge comunit?, professionisti e
cittadini” ha ricordato Riccardi.
“Oggi i bambini affetti da diabete possono condurre una vita
