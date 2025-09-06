Close Menu
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Roberti, Campionati europei pattinaggio a Ts vetrina per Fvg

6 Settembre 2025
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 L’assessore ? intervenuto all’apertura delle manifestazione
Trieste, 6 set – “Un evento che non solo ha un valore sportivo
di primo piano, ma che assume anche una forte valenza di
promozione del territorio: atleti, accompagnatori e organizzatori
avranno infatti l’opportunit? di conoscere meglio il Friuli
Venezia Giulia, scoprendone le bellezze e le eccellenze
enogastronomiche”.
Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo
Roberti intervenendo alla cerimonia di apertura del Campionato
Europeo di pattinaggio artistico che si ? svolta ieri al Pala
Pikelc di Opicina, dove fino al 13 settembre andr? in scena la
rassegna continentale.
Come ha spiegato l’assessore, si tratta di un appuntamento di
grande rilievo che rappresenta un’occasione di visibilit? e
prestigio non solo per l’Asd Polet, societ? organizzatrice, ma
anche per la citt? di Trieste la quale, per la terza volta nella
sua storia, accoglie l’evento richiamando centinaia di atleti e
appassionati da tutta Europa.
Roberti, infine, ha rimarcato come il Friuli Venezia Giulia si
confermi una terra vocata a ospitare grandi eventi sportivi,
ricordando anche in prospettiva passata la Supercoppa europea di
calcio e, in chiave futura, l’Eyof 2027, il Festival olimpico
della giovent? europea, che consacra ancora una volta la regione
come sede elettiva per appuntamenti di livello internazionale.
ARC/COM/gg
061846 SET 25

