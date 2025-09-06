(ACON) IMPRESE. POZZO (PD): COINVOLGERE IMPRENDITORI E GIOVANI PER RILANCIO

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 (ACON) Trieste, 6 set – “Vero come si ? detto che il manzanese
ha diverse opportunit? da offrire, come per esempio gli ambiti
enogastronomico, culturale, turistico. Ma ? innegabile che la
tradizione del legno e della sedia ? l’anima di questi territori
e da l? bisogna partire coinvolgendo, primi fra tutti, gli
imprenditori e le imprenditrici della zona e puntando sui giovani
per pensare il futuro”.
Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimiliano
Pozzo (Pd) presente oggi a Manzano al convegno sulla
valorizzazione del territorio organizzato dal Comune di Manzano
nella sede del Cluster Legno Arredo Casa.
“Abbiamo la fortuna come Regione – aggiunge l’esponente dem – di
poter contare in questi anni su risorse economiche considerevoli,
che altre Regioni o lo stesso Stato in proporzione non hanno.
Per? sappiamo tutti che si sta faticando sul piano economico.
Pesano il contesto internazionale e le continue incertezze che
incidono sui dazi e sugli investimenti. Cos? come la situazione
nazionale non aiuta”.
Ma, secondo Pozzo, “pesano anche alcuni elementi di difficolt?
pi? tipici della nostra regione, a partire dall’essere tra quelle
pi? anziane, con molta emigrazione giovanile e scarsamente
attrattiva verso l’esterno. Partendo da qui, penso, tuttavia, che
i territori possano giocare ancora un grande ruolo. E uno di
questi ? il manzanese che non deve cercare anime diverse, ma
sfruttare quella che ha. La cultura del legno e della sedia hanno
ancora potenzialit? enormi”.
“E ancora – continua il consigliere – si deve crescere su diverse
cose, ne cito due. Il coinvolgimento degli imprenditori e delle
imprenditrici che possono dirci come le loro aziende possono
rafforzarsi e con che benefici generali per il territorio.
Lavorando sullo stare in rete e sull’aggregazione che ?
indispensabile”.
“La seconda – conclude Pozzo – ? puntare sulla formazione dei
giovani, potenziando le scuole preposte, gli istituti tecnici, la
formazione professionale e mostrandone l’attrattivit? perch? il
ricambio generazionale ? una sfida difficile che dobbiamo
affrontare anche in questi settori dove serve l’innovazione, ma
anche portare avanti la conoscenza e le qualit? sviluppate negli
anni”.
