(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 *M5S, Saiello: “No a un Accordo Integrativo Regionale che penalizza i
medici di famiglia”*
*L’interrogazione del consigliere regionale: “Non si indebolisca la sanità
territoriale”*
“Il prossimo 10 settembre sarò al fianco dei medici di famiglia, davanti
alla sede della Giunta regionale, per ribadire la nostra contrarietà a una
bozza di Accordo Integrativo Regionale che impone obblighi aggiuntivi e
scarica responsabilità improprie sui medici”. Dichiara il consigliere
regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che ha presentato
un’interrogazione urgente alla Giunta.
“Non è così che si rende attrattiva la Medicina Generale per i giovani, né
si migliora la qualità dell’assistenza. Al contrario, si continuano a
ignorare le istanze della base, mentre il rischio concreto è quello di
indebolire ulteriormente la sanità territoriale. Ho chiesto formalmente
alla Giunta di rivedere l’AIR, di chiarire quali criteri siano stati
utilizzati per definire gli obblighi di adesione dei medici alle
cooperative private, e di aprire un tavolo tecnico con rappresentanti dei
medici, delle categorie fragili, degli Ordini e delle associazioni dei
pazienti per una riforma condivisa della medicina territoriale. Non
possiamo accettare che scelte così delicate vengano prese senza ascoltare
chi lavora ogni giorno sul territorio”.
*Nicola Arpaia*
*Addetto stampa*
(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 *M5S, Saiello: “No a un Accordo Integrativo Regionale che penalizza i