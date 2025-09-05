(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 LAZIO, LA SETTIMANA IN CONSIGLIO REGIONALE
(8-12 SETTEMBRE 2025)
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il presidente Antonello Aurigemma, in seguito alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 4 settembre 2025, ha comunicato che la seduta n. 58 del Consiglio regionale è aggiornata a mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 11.
L’ordine del giorno, che prevedeva la prosecuzione dell’esame degli ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale n. 217, presentati nel corso della seduta consiliare n. 57, è stato integrato con la proposta di legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024, presentata dai consiglieri Grasselli, Bertucci, Nicolai, Tiero e Cera, sottoscritta dal consigliere Sambucci, concernente: Servizio volontario di vigilanza ecologica.
COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI
Lunedì 8 settembre
Ore 15 – sala Latini
III Commissione – Vigilanza sul pluralismo dell’informazione
Parere della Commissione sulla Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni, ai sensi del comma1, art.23 della L.R. 13/2016, in merito al programma per l’annualità 2026”.
Martedì 9 settembre
Ore 10 – sala Etruschi
IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio
All’ordine del giorno:
1) proposta di legge regionale n. 220 del 25 luglio 2025, concernente: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”;
2) proposta di legge regionale n. 223 del 6 agosto 2025, concernente: “Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il governo”.
Ore 11.30 – sala Latini
VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti
All’ordine del giorno l’illustrazione della proposta di legge n. 188 dell’11 febbraio 2025, concernente: “Elenco Regionale dei Responsabili unici di progetto”, di iniziativa della consigliera Micol Grasselli e altri.
Ore 12 – sala Latini
VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti
All’ordine del giorno un’audizione sul tema: “Disagi sulla Linea ferroviaria Fl6 a causa dell’interruzione del tratto tra Ciampino e Colleferro e del malfunzionamento del servizio bus sostitutivi”.
Sono stati invitati:
Assessore Mobilità, trasporti, tutela del territorio, ciclo dei rifiuti, demanio e patrimonio, Fabrizio Ghera; Trenitalia Spa – Direzione regionale Lazio; sindaco del Comune di Artena; sindaco del Comune di Colleferro; sindaco del Comune di Colonna; sindaco del Comune di Gavignano; sindaco del Comune di Labico; sindaco del Comune di Montelanico; sindaco del Comune di Valmontone; sindaco del Comune di Zagarolo.
Eventuali integrazioni e modifiche successive saranno pubblicate nel corso della settimana sul sito
