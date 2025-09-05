(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 LAVORO, MALAGOLA (FDI): PER PROFESSIONI INIZIA NUOVA STAGIONE
“Il Governo Meloni segna un passo storico per il mondo delle professioni italiane. Con l’approvazione del pacchetto di provvedimenti dedicati a libere professioni, professioni sanitarie, forense e dottori commercialisti, viene finalmente riconosciuto il ruolo centrale di milioni di professionisti nella vita dei cittadini e nell’economia del Paese. Grazie a queste riforme, le professioni non sono più considerate marginali, ma risorse da valorizzare, con leggi aggiornate, percorsi formativi potenziati e procedure semplificate. Dal pregiudizio di ieri al giusto riconoscimento di oggi, dalla marginalità al protagonismo: grazie a Fratelli d’Italia inizia una nuova stagione per l’Italia delle professioni.”
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, componente commissione Lavoro.
Roma, 5 settembre 2025
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
