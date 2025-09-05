Dynamical Systems – a Lecce il workshop internazionale

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 “DYNAMICAL SYSTEMS IN LECCE”:DALL’8 AL 10 SETTEMBRE
IL WORKSHOP INTERNAZIONALE AL RETTORATO
Dall’8 al 10 settembre la sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento ospiterà il workshop “Dynamical Systems in Lecce” organizzato dal Dipartimento di Matematica “Ennio De Giorgi” in collaborazione con il Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università di Torino e con il sostegno dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica (GNAMPA). Il workshop è a cura della professoressa Anna Maria Cherubini dell’ateneo salentino e di Irene De Blasi dell’università torinese.
L’evento mira a raccogliere una comunità vasta di ricercatori e ricercatrici nel campo dei Sistemi Dinamici provenienti da tutto il mondo, mettendo in contatto persone a vari stadi della propria carriera. La teoria dei Sistemi Dinamici è una branca molto vasta della Matematica che si propone studiare, con strumenti rigorosi, modelli alla base di moltissimi fenomeni reali. Oltre alle relazioni di importanti personalità del mondo accademico, la conferenza prevede interventi di giovani ricercatori e ricercatrici, che avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro e interagire con la comunità internazionale.
Il workshop prevede anche un evento aperto al pubblico. Infatti, martedì 9 settembre alle ore 18.00 sempre presso la sala conferenze del Rettorato, si terrà un incontro sul tema delle pari opportunità nelle materie STEM e sulla presenza delle donne nelle comunità scientifiche nel corso del tempo. In collaborazione con il CineClub universitario sarà poi proiettato il film “Il diritto di contare” (2016), candidato a tre premi Oscar e ispirato alla storia della scienziata afroamericana Katherine Johnson. Negli anni Sessanta, Johnson lavorò alla NASA per la missione lunare Apollo 11, sfidando il razzismo e la misoginia dell’epoca. Interverranno le presidenti della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce e del club Maglie di Soroptimist International – tra gli sponsor del workshop – e Alessia De Blasi, dottoranda in Cinema, Fotografia, TV, Radio e Media Digitali dell’Università del Salento.
Info: https://dysy2025.unisalento.it
Lecce, 5 settembre 2025
