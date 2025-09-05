Close Menu
DONNA SUICIDA A REBIBBIA: BONAFONI (PD), ENNESIMA TRAGEDIA NELLE CARCERI

Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Comunicato stampa
05/09/2025
DONNA SUICIDA A REBIBBIA: BONAFONI (PD), ENNESIMA TRAGEDIA NELLE CARCERI
Una donna si è tolta la vita nella serata di ieri nella casa circondariale
di Rebibbia, portando a sei i casi di suicidio nelle strutture detentive
del Lazio dall’inizio dell’anno.
Siamo di fronte ad una tragedia che addolora ma non stupisce: il tasso di
affollamento nel carcere femminile di Rebibbia è del 150 per cento, con 377
detenute presenti, a fronte di 251 posti effettivamente disponibili.
Queste condizioni al limite della sopportabilità sono rese ancora più
pesanti dalle alte temperature e dalla solitudine che rischia di gettare
nella disperazione chi deve scontare, come in questo caso, una pena
elevata, senza poter contare su relazioni affettive e con un passato di
dipendenze e altre problematiche.
Garantire condizioni di detenzione dignitose costituisce un principio di
civiltà che non può essere più eluso dalle istituzioni e dalla classe
politica del Paese. Il Governo deve iniziare ad investire seriamente sulla
presa in carico della persona, su percorsi di assistenza psicologica e
soprattutto sulle pene alternative al carcere che consentirebbero di
decongestionare le case circondariali che sono al collasso.
Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e
coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico.

