Close Menu
Trending
venerdì 5 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

CS_Spoleto per la scuola. Presentazione cataloghi

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 SPOLETO PER LA SCUOLA 2025
Torna la presentazione dei progetti didattici rivolti alle scuole. L’appuntamento è in programma martedì 16 settembre all’IPSEOASC Alberghiero “G. De Carolis”
Torna anche quest’anno l’appuntamento con ‘Spoleto per la Scuola’, il catalogo dei progetti didattici rivolti alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2025/2026. Il Comune di Spoleto presenterà le proposte progettuali nell’ambito dell’iniziativa pubblica in programma martedì 16 settembre alle ore 16.00 presso la sede dell’IPSEOASC Alberghiero “G. De Carolis”.
I progetti didattici contenuti nel catalogo, che verranno illustrati dall’assessore al Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona prof.ssa Luigina Renzi, sono proposte didattiche elaborate da enti, soggetti istituzionali e non istituzionali operanti in città con l’obiettivo di agevolare docenti e dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Quattro le aree tematiche: “Educazione Civica”; “Educazione al benessere, alla salute e alla valorizzazione della persona”; “Ambiente, sviluppo sostenibile, biodiversità e paesaggio”; “Valorizzazione delle culture e delle bellezze della Città e del territorio”, per un totale di circa 100 progetti a cui si aggiungono 5 PCTO (Percorsi per le competenze e l’Orientamento) che permetteranno agli enti, alle aziende, alle società ed ai soggetti del terzo settore di accogliere presso le proprie sedi gli studenti degli Istituti secondari di II grado.
In occasione della presentazione, organizzata come sempre sotto forma di esposizione di materiali ed informative, i soggetti coinvolti saranno a disposizione dei docenti per promuovere le proprie attività.
“Con l’inizio dell’anno scolastico, anche quest’anno siamo giunti al momento di presentazione del catalogo dei progetti didattici rivolti alle scuole – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – che mi piace considerare come una mappa del tesoro, un portale che condurrà in un universo di esperienze avvincenti, dove la scuola si trasforma in un’avventura senza fine. Anche stavolta i percorsi educativi che non si limiteranno a riempire la testa di nozioni, ma invitano i ragazzi e gli insegnanti a sporcarsi le mani e a mettere alla prova la propria creatività”.
Spoleto, venerdì 5 settembre 2025?
Città di Spoleto | piazza del Comune 1 | 06049 SPOLETO PG
http://www.comune.spoleto.pg.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl