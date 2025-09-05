Close Menu
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Sport invernali: Fedriga, Coppa del Mondo culmine percorso condiviso

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Il Friuli Venezia Giulia ha ospitato per la prima volta la
riunione del Consiglio Federale Fisi.
Trieste, 5 set – “L’appuntamento iridato del prossimo gennaio
rappresenta il traguardo di un percorso che ha visto il
territorio regionale distinguersi gi? in occasione dell’Eyof e
dei Mondiali juniores, consolidando l’accreditamento del Friuli
Venezia Giulia come sede in grado di ospitare competizioni
sportive di alto livello.

Cos? il governatore Massimiliano Fedriga a seguito dell’incontro
che si ? tenuto ieri con il presidente della Federazione italiana
sport invernali (Fisi), Flavio Roda, per fare il punto sulle
attivit? sviluppate in questi anni in Friuli Venezia Giulia e per
preparare l’appuntamento internazionale della Coppa del Mondo
femminile di sci alpino, in programma a Tarvisio il prossimo
gennaio.
Come ha spiegato Fedriga, la collaborazione con la Fisi
costituisce un’opportunit? di crescita per l’intero sistema
regionale: “La Coppa del Mondo – ha detto – sar? la ciliegina
sulla torta di un cammino che ha rafforzato la nostra immagine
internazionale e che conferma la nostra regione come territorio
vocato a ospitare eventi sportivi di primo piano”.
L’incontro ? stato l’occasione anche per sottolineare
l’attenzione del sistema sportivo regionale, con il grande lavoro
svolto in questi anni, che ha creato una rete organizzativa
solida e competente, capace di garantire standard qualitativi che
rispondono alle aspettative delle federazioni e degli atleti.
Nella stessa giornata, presso la sede della Regione a Trieste, si
? svolta la riunione del Consiglio Federale della Fisi, che per
la prima volta nella storia si ? tenuta in Friuli Venezia Giulia.
ARC/GG
051909 SET 25

