venerdì 5 Settembre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Sicurezza: Roberti, grazie Carabinieri per operazione antiterrorismo

Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Trieste, 5 set – “L’operazione conclusa dal Ros dei Carabinieri,
che ha portato al fermo di una persona ricercata per terrorismo
internazionale, dimostra ancora una volta l’utilit? della
sospensione della libera circolazione nello spazio Schengen”.
L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti commenta
cos? l’operazione dell’Arma che ha visto la collaborazione del
Comando di Trieste e delle squadre operative di supporto del 13?
Carabinieri Reggimento Friuli Venezia Giulia.
“Oltre che per ringraziare le donne e gli uomini dell’Arma per il
costante lavoro portato avanti per garantire la massima sicurezza
sul nostro territorio, questo brillante risultato – aggiunge
Roberti – ci spinge ad auspicare misure ancora pi? drastiche per
frenare i flussi di migranti clandestini lungo la Rotta
balcanica”.
“Che la Rotta balcanica generasse enormi profitti per la
criminalit? organizzata ? un dato purtroppo assodato ma con
questo arresto – conclude l’assessore – abbiamo la conferma che
da questa situazione fuori controllo possono derivare rischi
concreti per la sicurezza nazionale”.
ARC/RT/gg
051542 SET 25

