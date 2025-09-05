(ARC) Eventi: Fedriga tra i giudici di Sacile’s Got Talent

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Sacile, 5 set – Il governatore del Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga ? stato questa sera tra i giudici della
manifestazione Sacile’s Got Talent, assieme al viceministro della
Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava.
La gara di talenti si ? svolta nel centro di Sacile, nel contesto
della Sagra dei Osei, la?manifestazione ornitologica pi? antica
d’Europa, che si svolge ogni primo weekend di settembre.
