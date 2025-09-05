(ARC) Eventi: Bini, “Settembre Latisanese” sostiene crescita turistica

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 Inaugurata dall’assessore la kermesse che si terr? dal 5 al 7
settembre. In sette mesi presenze su del +24%.
Trieste, 5 set – “Un appuntamento capace di unire gusto,
musica, cultura e sport in un fine settimana che racconta l’anima
pi? autentica di Latisana e del suo territorio, che ha scelto di
credere nelle proprie potenzialit?, diventando una porta
d’ingresso dinamica per tutta la Bassa Friulana, in grado di
attrarre flussi turistici sempre pi? significativi”.
Questo ? il concetto espresso oggi a Latisana dall’assessore
regionale al Turismo Sergio Emidio Bini in occasione del via alla
kermesse “Settembre Latisanese”, in programma dal 5 al 7
settembre, che proporr? oltre 30 eventi tra enogastronomia,
mercatini, concerti, moda e sport, con le esibizioni di Maurizio
Solieri, Pink Planet e Anna Tatangelo a fare da richiamo
principale.
Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta regionale, la
variet? delle iniziative riflette la ricchezza di una comunit?
capace di fare squadra e pronta ad accogliere nuovi visitatori.
Un dato lo conferma: “Tra gennaio e luglio 2025 – ha informato
Bini – le presenze turistiche nel territorio di Latisana sono
cresciute di oltre il 24% rispetto allo stesso periodo del 2024,
con pi? di 33 mila pernottamenti registrati nelle strutture
ricettive. A trainare sono stati i turisti italiani (+28,5%) e
internazionali (+20%), questi ultimi ormai maggioranza tra i
visitatori”.
Il porto naturale rappresentato dal Tagliamento e la vicinanza
con Aprilia Marittima, come ha sottolineato Bini, rendono
Latisana un punto strategico per il turismo nautico. Il complesso
turistico di Aprilia Marittima, con 3 darsene e oltre 2.500 posti
barca, ? oggi il pi? importante porto turistico dell’alto
Adriatico.
“Accanto a questo – ha aggiunto l’assessore – la promozione del
turismo lento, fatto di bicicletta, natura e sapori, aggiunge
valore a un’offerta sempre pi? diversificata, come dimostra anche
