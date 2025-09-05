Close Menu
AGRICOLTURA, ALOISIO (M5S): “CRISI PREZZI GRANO DRAMMATICA, GOVERNO INTERVENGA”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 05 September 2025 AGRICOLTURA, ALOISIO (M5S): "CRISI PREZZI GRANO DRAMMATICA, GOVERNO INTERVENGA"
Roma, 5 set. – “La crisi dei prezzi del grano e il rischio di una sospensione delle semine da parte degli agricoltori, soprattutto meridionali, fotografano una situazione drammatica per il comparto agricolo. Come denunciano ormai da settimane le principali testate di settore, migliaia di agricoltori, soprattutto di Basilicata, Sicilia e Calabria, hanno imboccato una strada irta di criticità, eppure il governo si sta trincerando dietro un’inerzia ormai insostenibile. Invece di intervenire con misure concrete per tutelare seriamente la sovranità alimentare, ci si limita a silenziare le istanze di chi lavora la terra, lasciando che il settore si impoverisca e che si avvii verso una crisi irreversibile. Il rischio di un’epidemia di abbandono delle campagne, di una desertificazione delle terre coltivate e di un impoverimento della nostra agricoltura è reale e imminente. Se il ministro Lollobrigida non coglie immediatamente l’acuirsi di questi campanelli d’allarme, intervenendo con decisione, il risultato sarà un Paese sempre più dipendente dalle importazioni, con conseguenze devastanti sulla nostra sicurezza alimentare. È ora di agire, prima che sia troppo tardi: gli agricoltori non possono più aspettare. La salute, il futuro e la dignità del Meridione sono in gioco”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

