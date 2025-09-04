cs e foto dog walking 7 settembre

(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Dog walking domenica 7 settembre al
canile comunale
Torna anche per quest’anno “Dog Walking”, la passeggiata con i
piccoli amici a quattro zampe ospiti del canile comunale prevista per domenica 7 settembre nella struttura di
contrada Paglieroni.
Dalle 10.00 alle 13.00 componenti e volontarie
dell’associazione Social Point Odv che gestisce il canile accoglieranno i
cinofili che vorranno fare una passeggiata all’interno del canile o nelle
immediate vicinanze.
“L’obiettivo
dell’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione Comunale è quello di diffondere
la cultura del rispetto dei cani e di avvicinare i cittadini alla struttura con
l’auspicio di incentivare le adozioni giunte quest’anno a quota 93”, ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente Francesco Aquaro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
Segreteria del Sindaco di Martina Franca
Piazza Roma 32 – 74015 Martina Franca (TA)
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Dog walking domenica 7 settembre al