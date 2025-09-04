Close Menu
Bonelli: assurdo fermo Foglietta e Laika. In Italia si censura anche l’arte

Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 04 September 2025
Quello che è successo oggi a Venezia è semplicemente assurdo.
La street artist Laika e l’attrice Anna Foglietta sono state fermate dai
carabinieri mentre presentavano un’opera a sostegno della Global Sumud
Flotilla, sequestrando bandiere palestinesi e uno striscione con la scritta
“We are coming”.
In Italia, nel 2025, si arriva a censurare l’arte e a reprimere chi
sostiene, in modo pacifico e nonviolento, la causa del popolo palestinese.
Un popolo stremato da 17 anni di assedio e da un genocidio sotto gli occhi
del mondo.
Io sto con Laika, con Anna Foglietta e con tutte e tutti coloro che
scelgono la parte giusta della storia: quella di chi non resta in silenzio
di fronte a un’ingiustizia così grande.
La libertà non si sequestra, la solidarietà non si ferma.
Così in un post sui social Angelo Bonelli.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

